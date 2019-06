António Guterres reitera apoyo a solución pacífica en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su apoyo a los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica y negociada en Venezuela.

Durante su discurso en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la prevención de conflictos, el titular de Naciones Unidas indicó que sigue de cerca el proceso iniciado en Noruega, con el fin de propiciar un diálogo en ese país sudamericano.

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, también sigue muy de cerca el desarrollo de la situación en Venezuela, indicó este miércoles su vocera, Monica Grayley.

Espinosa aboga por un diálogo que conduzca al entendimiento entre las partes, apuntó la portavoz; a inicios de esta semana, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, criticó la posición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados respecto a la migración de sus connacionales.

