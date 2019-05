American Airlines expandirá sus operaciones en Cuba

El gerente de operaciones de American Airlines en Cuba, Ramón Jiménez, afirmó que la aerolínea estadounidense tiene una estrategia a largo plazo para expandir sus vuelos hacia la Isla.

Estamos muy optimistas sobre el futuro de nuestros vínculos con esta nación, porque hasta ahora el mercado respondió satisfactoriamente, explicó Jiménez durante un encuentro de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, celebrado en La Habana.

Precisó que la firma vuela a seis ciudades de la mayor de Las Antillas: La Habana, Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, y que en julio se iniciaría el sexto vuelo diario entre La Habana y Miami, como sucede con Santiago de Cuba, subrayó.

Agregó que American Airlines opera desde hace 23 años en este país, y destacó que en los últimos tres, lo hace con vuelos regulares, los cuales permiten a los viajeros una mayor conectividad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.