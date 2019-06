Amenaza Estados Unidos con repetir otro Hiroshima

Estados Unidos considera que es posible ganar una guerra mediante el uso de armas nucleares, según revela un documento publicado recientemente por el Estado Mayor Conjunto de ese país, pero retirado del ojo público días después.

Se trata de una doctrina titulada Operaciones Nucleares, que tiene como propósito expreso proporcionar principios fundamentales y orientación para planificar, ejecutar y evaluar operaciones nucleares.

Utilizar armas nucleares podría crear condiciones para resultados decisivos, y el restablecimiento de la estabilidad estratégica, recoge el texto, añadiendo que el uso de este armamento cambiará fundamentalmente el alcance de una batalla.

Al ser preguntado al respecto, un portavoz militar, citado por The Guardian, indicó que la doctrina fue sacada u ocultada en la web del Pentágono, porque se determinó que la publicación debe ser solo para uso oficial.

