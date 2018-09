Almagro, el títere yanqui en la OEA, cuesta abajo

Desde Montevideo, Uruguay, se conoció que el presidente de esa nación Tabaré Vázquez afirmó que su gobierno no apoyará a Luis Almagro, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, ante un planteo de reelección.

Consultado sobre su posición ante criticadas declaraciones de Almagro, dijo que no les sorprendieron porque viendo las actitudes que ha tomado el susodicho en el cargo que ocupa, ha sido coherente con lo que ha venido desarrollando.

Discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos y si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de la OEA el gobierno uruguayo no lo va a apoyar, puntualizó.

El funcionario de la OEA, Luis Almagro, con total desfachatez y servilismo al imperio, declaró manifestó recientemente que no habría que descartar una intervención militar en Venezuela, refiere la prensa internacional.

