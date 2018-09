Almagro está fuera del Frente Amplio

El expresidente de Uruguay José Mujica afirmó este miércoles que su excanciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace años que quedó fuera del Frente Amplio.

Mujica dedicó su habitual espacio radial de reflexiones a las criticadas declaraciones de Almagro en favor de una acción militar en Venezuela, y a la insultante riposta que dirigió a quienes pidieron su expulsión de esa alianza de izquierda.

La corporación estatal Petróleos de Venezuela consolidó este miércoles su alianza con su igual de China, luego de evaluar en común las posibilidades de ampliar el financiamiento a la producción de hidrocarburos en la nación suramericana.

Presidió las conversaciones la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien acompañaron el ministro de Finanzas y el titular de PDVSA, representantes de la petrolera china y diplomáticos del gigante asiático.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.