Alistan nuevas medidas contra Rusia y Cuba

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, prepara nuevas sanciones contra Cuba y Rusia, bajo el argumento del apoyo de ambos países al Gobierno Constitucional de Venezuela.

Elliott Abrams, una controvertida figura que se desempeña como enviado especial del ejecutivo de Trump para el país sudamericano, manifestó al portal digital conservador Washington Free Bacon, que Washington aún considera opciones militares en esa nación.

Tendremos más sanciones, verán en las próximas semanas los pasos adicionales que estamos tomando, expresó el funcionario, aunque se negó a discutir en qué consistirían las nuevas medidas.

A decir de Abrams, en medio de esa situación, Estados Unidos asume la responsabilidad de apuntar a Rusia y Cuba por su apoyo continuo a Maduro, pues el ejecutivo de Trump usa el argumento de que Moscú y La Habana contribuyen a que el jefe de Estado venezolano se mantenga en el cargo.

