Alertan por tensiones entre potencias nucleares

Moscú, Rusia. – El gobierno de Rusia advirtió este jueves sobre el riesgo que implica el aumento de las tensiones entre los distintos países que desarrollan armas nucleares, específicamente entre Washington y Moscú.

El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov afirmó que infundar y fomentar conflictos entre los países que cuentan con defensa nuclear son los caminos peligrosos que podrían ocasionar consecuencias negativas a nivel global.

Asimismo, el diplomático hizo referencia, este jueves, a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó nuevamente a Rusia de perpetrar ataques cibernéticos contra los sistemas y portales institucionales de su país.

Riabkov lamentó además que las acusaciones que no tienen fundamento, de forma deliberada terminan siendo creídas por otros Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes se hacen eco de las falsas noticias.

