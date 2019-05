Alertan sobre riesgo asociado al uso de armas nucleares

La comunidad internacional afronta ahora más riesgo asociado al uso de armas nucleares que en cualquier momento después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, afirmó Renata Dwan, directora del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme.

Creo que es realmente un llamado a reconocer que los riesgos de una guerra nuclear son especialmente altos ahora, y los riesgos del uso de armas nucleares son mayores ahora que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial, precisó Dwan.

Entre las causas de ese riesgo, la experta mencionó la competición estratégica entre Estados Unidos y China, la modernización de programas nucleares, y la creación de nuevas tecnologías, subrayó Dwan.

Precisó la importancia de tomar medidas para disuadir la proliferación de armas nucleares; cómo pensamos en eso, y cómo actuamos sobre ese riesgo es una cuestión urgente, explicó.

