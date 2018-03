Alertan de posible estallido social en España

Madrid, España. – Las principales organizaciones sindicales de España advirtieron al gobierno conservador de Mariano Rajoy de un inminente estallido social, si persevera en sus políticas de recortes sociales y su desigual distribución de la riqueza.

El aviso fue lanzado, este sábado, por los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de la Unión General de Trabajadores, José Álvarez, durante una multitudinaria manifestación en Madrid para reivindicar unas pensiones dignas.

A juicio de los líderes de los dos sindicatos mayoritarios de ese país europeo, si Rajoy insiste en ignorar el clamor ciudadano y no adopta medidas para fomentar un reparto más justo de la riqueza, provocará un estallido social.

Con el apoyo de la oposición, el sindicalismo español demanda que las pensiones aumenten al ritmo de la inflación, que cerró 2017 en 1,2 por ciento.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.