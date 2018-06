En Alemania controlarán solicitud de asilo

La canciller federal alemana, Ángela Merkel, propuso albergar en centros especiales a solicitantes de asilo procedentes de otras naciones europeas, entre otras medidas para frenar la migración.

A partir de la reciente cumbre europea sobre temas migratorios se decidió fortalecer la seguridad en fronteras externas de ese bloque regional y crear centros en varias naciones para ubicar migrantes rescatados en el mar Mediterráneo.

La canciller alemana emitió en un documento a la coalición de gobierno de su país lo acordado con España y Grecia, sobre la devolución de solicitantes de refugio, quienes antes de entrar a Alemania pidieron asilo en alguna de las dos naciones.

Con esa propuesta Ángela Merkel responde a demandas del ala más conservadora representada por el socialcristiano Horst Seehofer, ministro del Interior, quien exige un endurecimiento de la política migratoria.

