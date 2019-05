Agradece solidaridad el presidente de Venezuela

El Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, envió una carta al reverendo estadounidense Jesse Jackson para agradecer su solidaridad con la República Bolivariana, ante el bloqueo financiero de Estados Unidos y el asedio y toma ilegal de la embajada de ese país en Washington.

Maduro recalcó que el mensaje de paz del clérigo seguirá generando conciencia sobre la necesidad del diálogo y destacó su iniciativa de crear un nuevo movimiento de paz basado en la solidaridad con Caracas.

El pasado 15 de mayo, el reverendo Jesse Jackson logró entregar alimentos a los activistas estadounidenses que defendían la embajada de Venezuela en Washington, en medio de las acciones violentas de opositores que cercaron la sede diplomática.

Maduro escribió al reverendo que la acción rompió el cerco violento contra la sede diplomática, que se produce en flagrante violación de la Convención de Viena.

