Agradece Evo Morales hospitalidad de su homólogo chino

El presidente de Bolivia,Evo Morales, expresó su agradecimiento por la hospitalidad de su homólogo chino Xi Jinping a su arribo a la nación asiática y durante la primera jornada de trabajo.

En un mensaje, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, el presidente de la nación andino amazónica manifestó estar muy contento de llegar a Beijing, para cumplir una intensa agenda de trabajo y firmar acuerdos comerciales para la querida Bolivia.

Durante la primera jornada, Morales visitó industrias y corporaciones en varias ciudades chinas y se reunió con empresarios de ese país, interesados en consolidar relaciones comerciales con el país altiplánico, refiere Red Patria Nueva.

Morales visitó la zona industrial, química y portuaria de la ciudad de Tianjin, además de reunirse con autoridades del lugar, mientras que en Beijing recorrió la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.