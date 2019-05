Afirman que sin Lula libre no hay verdadera democracia en Brasil

El excanciller brasileño, Celso Amorim, aseguró que sin la libertad del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no existe una verdadera democracia en el gigante suramericano.

Sobre la nueva política exterior, Amorim alertó que Brasil se aleja del plano de la ley, la Constitución y la propia democracia.

El diplomático comandó en el Gobierno de Lula una política exterior que llevó a la nación suramericana a una posición protagonista como mediador de conflictos en América Latina y en otras regiones del mundo, como ocurrió en el caso del acuerdo nuclear con Irán en 2010.

Junto a Rusia, China, India y Sudáfrica, conformaron los Brics, un bloque que adquirió influencia hasta el golpe parlamentario judicial que depuso a la presidenta Dilma Rousseff y los sucesos siguientes que culminaron con la prisión del exdirigente obrero y la elección del ultraderechista Bolsonaro.

