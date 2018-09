Afirma Turquía solidaridad con Venezuela

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció un próximo viaje oficial a Venezuela y mostró su apoyo al gobierno de Caracas, según publicó el pro gubernamental diario turco Sabah.

Erdogan valoró la realización de una visita a Caracas tras la celebración de la próxima Cumbre del Grupo de los 20, que se celebrará en Buenos Aires, para entrevistarse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

Turquía no dejará solo a Maduro, aseguró el presidente de Turquía, al tiempo que explicó que si el programa de su homólogo venezolano lo permite, realizaría una visita oficial.

Ambos líderes profundizaron sus lazos económicos y políticos a partir de los acuerdos bilaterales firmados, y otros muchos que están en curso, así como por el hecho de que tanto Venezuela como Turquía sufren sanciones económicas impuestas por la administración de Estados Unidos.

