Afirma Lula que América Latina necesita integrarse

Brasilia, Brasil. – El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó este lunes, en una localidad de la llamada Triple Frontera, que para América Latina la integración constituye una necesidad de sobrevivencia.

Lula, quien llegó allí al frente de la caravana con la cual recorre tres estados del sur del país, intervino en un seminario internacional sobre integración regional, en el cual participaron también el exmandatario paraguayo, Fernando Lugo, y el excanciller de Argentina, Jorge Taiana.

En su intervención, el fundador del Partido de los Trabajadores exaltó el ejemplo de Cuba, que siendo un país pequeño ha contribuido a la formación de miles de jóvenes pobres de América Latina y el mundo.

El expresidente brasileño, Lula Da Silva, aludió también a la CUARTA etapa del proyecto Lula por Brasil que lo ha llevado por los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

