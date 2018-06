Afirma Evo Morales que Bolivia jamás renunciará a volver al mar

El presidente Evo Morales afirmó que Bolivia jamás renunciará a volver al Pacífico con soberanía como parte de la conmemoración por el Día de la Gente de Mar, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 2010.

En su cuenta en Twitter Morales escribió: Para los bolivianos es también un día para recordarle al mundo que jamás renunciaremos a volver al Pacífico con soberanía.

En otro mensaje por esa red social añadió que la fecha instituida por Naciones Unidas es también un día para recordarle al mundo que el país andino amazónico nació con mar.

Tras la Guerra del Pacífico Chile le arrebató 400 kilómetros de litoral y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales a Bolivia, ante ello, La Paz demandó al vecino austral para que negocie de buena fe su pedido de una salida soberana al océano Pacífico.

