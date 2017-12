Advierten sobre catástrofe humanitaria en Yemen

Ginebra, Suiza. – La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de ONU para la Infancia (UNICEF), y el Programa Mundial de Alimentos manifestaron hoy que Yemen pasó de una crisis a una profunda catástrofe humanitaria.

En un comunicado conjunto, el director de la OMS, junto con los de UNICEF, describieron una situación desesperada en un país donde MIL días de guerra provocaron un sufrimiento humano inimaginable.

Según expresan, esa situación deplorable se ahonda cada vez más en ese escenario de conflicto, desatado en 2014, cuando los rebeldes de la comunidad huti ocuparon Sanaa y otras provincias.

El conflicto en Yemen ha creado la peor crisis humanitaria en el mundo, una situación que afecta a todo el país. el 75 por ciento de la población necesita asistencia humanitaria, entre ella 11,3 millones de niños, agrega el mensaje.

