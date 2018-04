Admite el Pentágono no tener pruebas de ataque químico en Siria

Washington, EE.UU. – El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó que la nación norteamericana no tiene evidencias concretas del uso de sustancias químicas en el supuesto ataque químico perpetrado en Siria.

Mattis, durante una sesión del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo No tenemos tropas, así que no puedo decir que tuviéramos pruebas, a pesar de que contáramos con indicios del uso de cloro o sarín.

No obstante a la ausencia de pruebas, el jefe del Pentágono afirmó que creen que el ataque sí fue ejecutado, por lo que realizarán una investigación, cuyos resultados se entregarán al Congreso de Estados Unidos.

James Mattis reiteró que Donald Trump no descarta tomar acciones en el territorio sirio sin la aprobación del Congreso, mientras Rusia lamentó que la Casa Blanca no le importe comprobar la verdad del ataque químico y lo utilice como pretexto para atacar al país levantino.

