Acusan a Facebook por anuncios que discriminan a las mujeres

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles acusó a la red social Facebook de violar leyes federales y estatales que prohíben a las empresas excluir a las mujeres de los anuncios de trabajo.

En una queja presentada ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la organización de derechos civiles mencionó a esa compañía y a empleadores que colocaron en la plataforma en línea anuncios laborales discriminatorios.

Según el grupo, los cambios que Facebook hizo en sus sistemas de anuncios este año para evitar la discriminación basada en la raza, la etnia, la religión y otras características, no se extendieron al género.

La queja expresa que la red social permite anuncios que apuntan a posibles solicitantes en función de su sexo; esta denuncia se presentó a nombre de mujeres que supuestamente no recibieron avisos de empleo en campos tradicionalmente dominados por hombres.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.