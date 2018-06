Acuerdan en Venezuela optimizar servicios y crear plan productivo

El Gobierno de Venezuela acordó automatizar el pago de pasajes del transporte urbano e interurbano, así como activar un plan de producción de 90 días.

El vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, Luis Motta Domínguez, explicó que acordaron la incorporación del sector del transporte a la plataforma del Plan de la Patria para conocer las necesidades de los ciudadanos y ofrecer soluciones para el equipamiento e insumos.

Motta expuso que además se generó un plan de producción de 90 días donde los estados priorizan sus necesidades y se apoyarán del programa Agropatria.

Así mismo también se conoció que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió este viernes con su homólogo de Irán, Morteza Sarmadi, con el fin de fortalecer los lazos de cooperación que mantienen ambas naciones.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.