Activista de EE.UU. busca sumar más jóvenes a la solidaridad con Cuba

Washington.- La activista norteamericana Gail Walker es una de las coordinadoras de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos que desea involucrar a más jóvenes a las causas de la Isla.

Walker, quien tiene una larga historia de apoyo a la mayor de las Antillas, fue elegida para esa labor en la conferencia anual del movimiento, que concluye este domingo en Seattle, en el noroeste de esa nación.

Pensé que era importante expresar mi solidaridad con Cuba de un modo diferente, explicó la luchadora a Prensa Latina sobre su decisión de aspirar a ese papel.

Gail, hija del reverendo Lucius Walker, es directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz, que cada año realiza una caravana con ayuda para el país caribeño tras realizar recorridos por Estados Unidos y llevar a las comunidades la realidad de Cuba.

