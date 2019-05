Abogan por la libertad del fundador de Wikileaks

La actriz estadounidense Pamela Anderson abogó en Londres por la libertad del fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras visitarlo en la prisión londinense donde permanece.

No merece estar en una prisión de máxima seguridad; nunca cometió ningún acto de violencia, y es inocente, aseveró la estrella, quien fue una visitante del periodista australiano durante los siete años que estuvo en la embajada de Ecuador en esa capital.

La actriz hizo las declaraciones en las afueras de la cárcel donde Assange está recluido desde el 11 de abril pasado, fecha en que el Gobierno ecuatoriano le retiró el asilo.

Tras exhortar a seguir luchando por la libertad de Assange, la estrella de Hollywood apuntó que el ciberactivista se sacrificó mucho por revelar la verdad que todos merecemos, en alusión a la filtración de archivos secretos que pusieron en aprieto a la diplomacia y al Ejército norteamericanos.

