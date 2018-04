Abogado de Lula denuncia arbitrariedad sin fin de juez Sergio Moro

Brasil.- El letrado José Roberto Batochio, integrante de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, denunció la que consideró arbitrariedad sin fin del juez federal Sergio Moro, quien ordenó, este jueves, la inmediata prisión del expresidente.

Subrayó Batochio que el problema de la decisión de Moro es que el proceso contra Lula no acabó siquiera en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, pues todavía cabe la posibilidad de interponer allí otro recurso, dijo.

El abogado de Lula insistió en que la orden de aprehensión podría librarse solo después de agotados todos los requerimientos ante la mencionada instancia.

En las primeras reacciones ante la orden librada por el juez federal Sergio Moro, el precandidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad, Guilherme Boulos, anticipó que habrá resistencia democrática a la prisión del popular expresidente.

Analistas cuestionan condena a expresidente Lula

Para el conocido analista internacional peruano Farid Kahhat, el fallo contra el expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, confirma que la justicia en Brasil se está aplicando en forma selectiva y, por ende, discriminatoria.

Kahhat citó que el presidente Michel Temer tiene dos cargos penales en su contra, pero un Congreso en el que más del 50 por ciento de sus miembros tienen cuentas pendientes con la justicia, lo salvó de ser procesado.

Por su parte, el analista internacional Alberto Adrianzén advirtió que la decisión judicial de encarcelar al expresidente brasileño Lula, evidencia que en Brasil hay una conspiración derechista que puede llevar a ese país vecino a una dictadura militar.

Estamos frente a una conspiración política que está polarizando a ese país y que bien puede terminar en una dictadura militar como quiere la derecha brasileña, declaró Adrianzén.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.