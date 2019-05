Aboga Naciones Unidas por la paz en Venezuela

La presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, aboga por un diálogo constructivo en Venezuela, que contribuya a un entendimiento y repercuta en el bienestar de la población.

Según dijo su vocera, Mónica Grayley, Espinosa sostuvo encuentros con líderes del mundo, como los pertenecientes a la Comunidad del Caribe, con el fin de propiciar esas negociaciones.

También, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, insiste en la necesidad del diálogo, y mantiene su oferta de buenos oficios para ello, pero la oposición venezolana rechaza de plano cualquier tipo de iniciativa en ese sentido.

Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, demandó una postura más fuerte por parte de las Naciones Unidas, que no debería mantenerse imparcial cuando se ataca al Gobierno legítimo de un Estado miembro, apuntó el embajador.

