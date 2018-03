Aboga Bolivia por la integración en Cumbre del Alba

Caracas, Venezuela.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, lleva un mensaje de unidad e integración a la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela.

El mandatario boliviano llegó a la capital venezolana este domingo y fue recibido por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el vicepresidente de esa nación, Ricardo Menéndez.

Destacó el embajador boliviano en Venezuela, Sebastián Michel, que La Paz pretende transmitir un mensaje de complementación y unidad regional, y ratificó que el mensaje de Bolivia es que las cumbres de integración son un tema de ciudadanos.

Durante la cita se ratificará el apoyo de las naciones del ALBA-TCP a Venezuela y su derecho a dirimir las diferencias políticas existentes sin la intromisión de factores externos y por vías democráticas.

