11 muertos y un centenar de heridos por terremoto en Haití

El terremoto de 5, 9 grados en la escala de Richter, que sacudió en la noche del sábado a Haití, dejó un balance preliminar de 11 personas muertas y otras 135 heridas.

Según autoridades locales, el sismo que se sintió en toda la isla, se registró a las 20 horas local en el noroeste del pequeño país caribeño y tuvo su epicentro en el mar, frente a las costas de la Ciudad de Port-Au-Paix.

La fuente indicó que de acuerdo a las primeras informaciones, en el Departamento del Noroeste haitiano se reportaron 7 muertos y un centenar de heridos, en tanto, otros 4 fallecidos se detectaron en Gros Morne, Departamento de Artibonite, donde hay decenas de heridos.

También se conoció de la destrucción de numerosos edificios e iglesias, mientras un número importante de personas quedaron atrapadas en sus casas derrumbadas.

