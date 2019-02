Ley tributaria en Bolivia beneficia a contribuyentes y al estado

La ley tributaria de Bolivia beneficia a más de 90 mil contribuyentes morosos, con un aporte a las arcas del Estado boliviano de unos 300 millones de dólares.

La normativa fue sancionada esta semana por la Cámara de Senadores, tras pasar primero el análisis y aprobación en la instancia de Diputados, en febrero, a pedido del Ministerio de Economía y sectores empresariales.

El Servicio de Impuestos Nacionales recaudó por ese concepto más de 2 mil 200 millones de bolivianos, desde la vigencia de esa medida en octubre, mientras se favorecieron por la extensión del plazo más de 900 mil, contribuyentes que tenían pendientes cuentas fiscales desde 2018.

En adición la norma contempla que los ciudadanos y las empresas con una situación precaria de recursos para saldar la deuda podrán acogerse a un plan de pago de hasta cinco años.

