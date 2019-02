Declaración de Namibia sobre acontecimientos en Venezuela

El Gobierno de la República de Namibia, ha seguido con gran preocupación los acontecimientos políticos en Venezuela, sucesos que se derivan de la injerencia injustificada en los asuntos internos de la nación suramericana por parte de potencias extranjeras.

Señala la declaración de Namibia que las elecciones en la hermana República Bolivariana se realizaron con las leyes nacionales de ese país, legislaciones electorales que proveen mecanismos en los cuales se deben abordar las disputas electorales.

Namibia pide a la comunidad internacional que permita que el pueblo de Venezuela resuelva sus problemas internos de manera amistosa y pacífica, y dentro de los límites de la Constitución de la hermana nación, al mismo tiempo que le pide que sea imparcial y que no tome partido en la disputa.

Los namibios se solidarizan con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y con su presidente.

