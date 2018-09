Inaugura Ministro de Cultura de Cuba curso escolar en escuelas de arte

Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, participó en Villa Clara en el acto nacional inaugural del curso escolar en las escuelas de arte que tuvo lugar en el Teatro La Caridad de Santa Clara.

En la ceremonia alumnos de esas instituciones se comprometieron a formar parte de la vanguardia artística de esa provincia; mientras el músico Alejandro Sánchez expresó que corresponde a los profesores y especialistas convertir a las nuevas generaciones en excelentes profesionales.

Durante el acto de apertura en Villa Clara del período lectivo en las escuelas de arte, el ministro de Cultura recordó la importancia de este tipo de enseñanza en la formación de profesionales revolucionarios.

Alonso Grau recorrió el Centro Provincial para la Enseñanza Artística en Santa Clara, donde constató los avances constructivos de ese plantel.

