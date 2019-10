Festejan hoy su día bancarios azucareros

La Habana, Cuba.- Con el orgullo de ser protagonistas en prioridades que en estos momentos necesita el país, los trabajadores Bancarios y Azucareros celebran este domingo su día.

Hace hoy 59 años, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz anunció la intervención de los centrales azucareros del país y la nacionalización de Banca cubana, cuyo primer presidente fue Ernesto Che Guevara.

Los trabajadores de ambos sectores han plasmado los compromisos individuales y colectivos en la producción, los servicios a la población y la defensa, frente al recrudecimiento del bloqueo de la actual adminstración de Estados Unidos.

La Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos Nacionales Azucarero y Administración Pública transmitieron una calurosa felicitación a los afililiados y les desearon éxitos en los objetivos y nuevas misiones que enfrentan en esos momentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.