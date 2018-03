Envía Raúl ofrenda floral a los mártires del 13 de marzo

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, envió una ofrenda floral ante la tarja a José Antonio Echeverría, ubicada a un costado de la Universidad de La Habana.

En el acto realizado en ese lugar, Vicente García, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la institución académica, expresó el compromiso de continuar el legado de aquellos jóvenes que asaltaron el antiguo Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj.

Como gesto de unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y la FEU, la capitana Yinet Infante señaló que hoy ambos centros se intregran para defender la Patria y el pensamiento de José Antonio y Fidel.

El miembro del directorio revolucionario 13 de Marzo, Manuel Gómez Sartorio, señaló que la juventud cubana continúa fiel al ideario de José Antonio y sus compañeros de lucha.

(Visited 1 times, 40 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.