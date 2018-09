Encabezó Díaz-Canel acto por nuevo curso escolar en Cuba (+ Fotos)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezó en La Habana el acto por el comienzo del curso escolar 2018-2019, en el que abren sus puertas más de diez mil centros docentes para cerca de dos millones de estudiantes.

El mandatario asistió a una ceremonia en la escuela primaria Rafael María de Mendive, inaugurada este lunes, más de 150 años después de que en la misma estudiara el héroe nacional de Cuba, José Martí.

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, el historiador de La Habana, Eusebio Leal, el embajador vietnamita en la isla, Nguyen Trung Thanh, y otros invitados participaron en el acto, en la instalación que lleva el nombre del maestro del prócer independentista.

En la cita se reconoció a la Oficina del Historiador de la capital por la remodelación de la escuela, antiguo colegio de San Pablo, que conserva muebles que utilizó Mendive.

