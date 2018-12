Empresa española nuevo usuario en Mariel

La empresa española NEWREST CATERING MARIEL S.A quedó constituida como un nuevo usuario en la empresa española NEWREST CATERING MARIEL S.A o que eleva a 43 el número de entidades que operan en esa iniciativa cubana para la inversión extranjera.

La entidad se dedicará a la elaboración y preparación de comidas y bebidas para su suministro a empresas, restaurantes e instalaciones, además de brindar servicios de lavandería y limpieza.

NEWREST CATERING MARIEL contará con una planta de moderna tecnología, concibe la utilización de materias primas locales y prevé brindar servicios de catering a unos 1600 comensales.

La empresa española que se ubicará en la zona de procesos agroalimentarios en el Sector A, es una filial de uno de los grupos líderes mundiales del catering multisectorial, y que diariamente elabora más de un millón de comidas para destacadas empresas de todo el mundo.

