El gustado platanito

Las bananas acompañan al hombre desde tiempos remotos, y se reportan más de 500 especies de variados tamaños y colores incluidos el rojo, morado y el clásico amarillo.

Se pueden encontrar referencias de esta fruta en textos religiosos griegos, hindúes, romanos e islámicos, mientras que los arqueólogos han encontrado evidencias de que la banana puede haber sido la primera fruta cultivada por el hombre.

En la actualidad más de 100 países la cultivan, entre ellos Tailandia, México, Brasil y Ecuador, aunque es la India quien lidera la producción mundial con más de 16 millones de toneladas anuales.

Pero… ¿cuánto sabemos en realidad de esta fruta suave y dulce conocida como BANANA en muchos lugares del mundo y que la voz popular en nuestro país reconoce como plátano?

Las bananas, ricas en potasio, carbohidratos, fibra y vitaminas A, C y E, son altamente nutritivas y solo contienen cerca de 100 calorías por unidad, lo que las convierte en magníficas aliadas cuando queremos perder peso.

El consumo de BANANAS aumenta la capacidad de nuestro cuerpo de absorber calcio, elemento que ayuda a aumentar la fortaleza de los huesos.

Por su alto contenido de potasio equilibran la acidez en el organismo, causante de muchas enfermedades, y los niveles de azúcar en sangre, así como alivian los dolores musculares y otros malestares causados por carencia de este mineral.

El plátano es un espectacular regalo de la naturaleza que no debe faltar en nuestra dieta diaria.

