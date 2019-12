El ALBA, única vía para enfrentar el neoliberalismo

La Habana, Cuba. – Los miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio con los Pueblos, ALBA-TCP, enfatizaron en que la unidad e integracion regional es la única vía para enfrentar la dominación que ejercen las estructuras de nivel mundial.

En la jornada, con la presencia del presidente Miguel Díaz Canel y otros Jefes de Estado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez dio lectura a la declaración final de la XVII Cumbre del primer frente de integración genuinamente latinoamericano y caribeño.

Sus logros sociales dirigidos al ser humano sin importar su raza, estrato social o posicion política, fueron reconocidos en el documento, que resaltó la Misión Milagro y la formación de médicos en Cuba y Venezuela.

El texto ratificó el compromiso con la construcción de un modelo alternativo de soberanía económica, expresado en una nueva arquitectura financiera.

La declaración final de la XVII Cumbre de la Alianza para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio con los Pueblos, ALBA-TCP, reitera la voluntad de los Estados miembros de continuar trabajando y cooperando en el enfrentamiento al cambio climático.

Así también, ratifica su condena al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y respalda a la Revolución Bolivariana, a su pueblo y al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro.

El texto también condena el golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia, el cual constituye una expresión clara de la estrategia imperialista de Estados Unidos de vulnerar la libre determinación de nuestros pueblos.

Destaca que con el propósito de recuperar los espacios conquistados por los pueblos, el gobierno norteamericano, en contubernio con las oligarquías de la región, revive métodos que parecían superados en la historia de América Latina.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.