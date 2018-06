La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana celebra en la Asociación Cubana de Naciones Unidas, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso a las Personas Mayores.

En el Coloquio, denominado Visualizando el trato a las personas mayores en la Agenda de desarrollo 2030, se debaten entre otros temas, los vinculados a la educación de los adultos de la tercera edad, como vía de potenciar la calidad de vida.

También se analizan con enfoque de derecho, la importancia de la paz y la orientación de género diferenciado en las políticas para mayores, a cargo de profesoras de la Cátedra del Adulto Mayor.

En el acto por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso a las Personas Mayores se presenta el folleto Variedades para el adulto mayor, de Rocío Moreira, ganadora Nacional del Concurso de Educación Cívica.

