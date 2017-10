Visita la Universidad Central el embajador de Emiratos Árabes Unidos

Santa Clara, Cuba. – El excelentísimo señor Bader Almatroshi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Cuba, realizó una visita de trabajo a Villa Clara para estrechar los vínculos con la Universidad Central Marta Abreu.

Previo a su arribo al centro educativo, fue acogido en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular, donde recibió una detallada explicación sobre el acontecer de ese territorio y las perspectivas de desarrollo en distintos sectores sociales.

En el encuentro sostenido en la Universidad Central de Las Villas, el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Cuba, excelentísimo señor Bader Almatroshi, mostró el interés de su país en cooperar con proyectos asociados a la química aplicada y biotecnología de las plantas.

Asimismo, con los vinculados con la energía renovable para apoyar la construcción de parques solares fotovoltaicos y calentadores solares.

