Universitarios holguineros a Congreso Latinoamericano de Química

Profesores de la Universidad de Holguín participarán en el Congreso Latinoamericano de Química 2018, del 9 al 12 de octubre en La Habana.

Amalia Ricardo, una de las delegadas holguineras que asistirá al encuentro, dijo que presentará tres ponencias relacionadas con el diseño curricular de la carrera licenciatura en Educación Química.

Puntualizó que dos de ellas están asociadas a un proyecto de investigación de la casa de altos estudios, sobre el estudio de la preparación inicial de los estudiantes que ingresan a la Educación Superior en las especialidades de Física y Química en educación y en Ingeniería agrónoma .

Señaló, además, que se presentarán otras ponencias también en representación de la Universidad de Holguín, sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de la química referida al trabajo con los conocimientos y habilidades experimentales de esa ciencia.

