Universidades de Cuba y Angola consolidan convenios

La Universidad Katyvala Bwila, de Angola, y el centro de altos estudios de Guantánamo consolidan su convenio de colaboración, con la concepción de nuevos programas académicos.

Una comisión conjunta de ambos centros trabajan en la proyección y el diseño de una nueva Maestría en Gestión ambiental del ecoturismo, la cual se prevé sea impartida por profesores de la Universidad de Guantánamo, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Benguela.

El académico angolano Manuel Francisco Bandeira explicó que la concepción de ese nuevo programa se fundamenta en la necesidad de desarrollar las acciones de superación de los profesionales que laboran en el sector del turismo en su país.

En esta semana está concebido un programa de intercambio entre ambas representaciones, que incluyen el análisis del programa docente de la Maestría y el encuentro con potenciales tutores de los maestrantes.

