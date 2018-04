Universidades de Camagüey y Nueva York estrechan vínculos

Aún con las limitaciones impuestas por Estados Unidos para evitar la visita de sus ciudadanos a Cuba, estrechan lazos la Universidad de Camagüey y Lehman College, de la Universidad de Nueva York.

Inicios de abril estuvo marcado por un importante Encuentro Científico Académico entre ambas instituciones, como parte de la agenda de internacionalización de la casa de altos estudios cubana fundada por la Revolución, que sostiene más de un centenar de proyectos con centros foráneos.

El Congreso Internacional de Educación Superior 2018 evidenció la capacidad de la institución, para fortalecer los vínculos con diversas latitudes.

Las acciones en conjunto con la universidad neoyorquina, que comenzaron en 2016, potencian las publicaciones científicas entre ambas, además incluye ese tipo de encuentros especializados.

