Universidad tunera acredita carrera de Comunicación Social

En la Universidad de Las Tunas está en proceso de acreditación la carrera de Comunicación Social, en cuya matrícula hay estudiantes de Camagüey y Holguín.

El profesor titular, Doctor Recaredo Rodríguez Boch, destacó lo importante de tener ese vínculo con universidades cercanas, y la acción académica de la Maestría en Ciencias de la Comunicación, con mención en Periodismo y Comunicación Institucional.

Como Coordinador del Comité Académico, señaló que la institución tunera asume los esfuerzos en formar unos 30 maestrantes, tras el apoyo de la Universidad de La Habana, y la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba.

Una inyección importante es que de los seis que defendieron la mitad son miembros del Departamento de Comunicación Social, e igual cifra está por presentarse a las próximas defensas, durante la última quincena de abril y la primera de mayo. R.

