Universidad de Las Tunas con carreras de ciclo corto

En la Universidad de Las Tunas abrirán el próximo lunes carreras de ciclo corto en 8 especialidades, para las cuales se realiza la matrícula con jóvenes de entre 18 y 25 años.

En el campus Pepito Tey de la institución pueden realizar el proceso esta semana quienes tengan vencido el nivel medio superior, y las carreras son de profesor de Secundaria Básica de Matemática, Física, Química, Biología, Español-Literatura, Educación Laboral, Historia y Geografía.

Unas 30 capacidades se ofrecen en la modalidad de formación de un Técnico Superior, mediante el programa de ciclo corto de entre 2 o 3 años, impartido en curso regular diurno, de manera presencial.

En lo que resta de semana, los jóvenes interesados en incorporarse al estudio tienen la posibilidad de optar en la Universidad de Las Tunas por alguna de las 8 especialidades en oferta.

