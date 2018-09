Universidad cubana expande su currículo por Iberoamérica

Camino a la Excelencia en el presente curso escolar, la Universidad de Camagüey se integró como miembro de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.

El centro tiene 131 convenios internacionales, con instituciones de América Latina, Europa y Asia, y se fortalece como miembro de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, cuyos postgrados mejorarán el nivel científico de los docentes de la institución.

La casa de estudios camagüeyana se convierte en el IX centro de educación superior en integrarse como miembro a una Asociación que facilita la movilidad e intercambio de profesores y estudiantes e incentiva el trabajo académico en diversos campos del conocimiento.

El apoyo de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado resultará crucial para la Universidad de Camagüey en pos de incrementar los lazos de cooperación e integración.

