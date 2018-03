Universidad Central de Las Villas aplica proyecto

Villa Clara, Cuba.- La sustitución de antiguos aditamentos por otros modernos en la empresa Transcupet de Caibarién forma parte de un proyecto gestado en la Universidad Central.

Surgido en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Las Villas, el programa evidencia el vínculo que debe existir entre las investigaciones surgidas en la casa de altos estudios, y su aplicación para el progreso de la sociedad.

Dayana Dofuss, profesora de esa Facultad, explicó que la empresa que elabora el yogurt probiótico de LABIOFAM, aplica el procedimiento en Villa Clara y en la Cervecería de Manacas están concebidos proyectos para ampliar los elementos de embotellado y producción de la bebida.

Ese programa, desarrollado en la Universidad Central de Las Villas, obtuvo la condición de relevante para el desarrollo del país, en un evento provincial auspiciado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores.

