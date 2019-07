Universidad Central a las puertas de otra graduación

Villa Clara, Cuba. – Más de mil 100 profesionales recibirán el pergamino de estudios terminados en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en especialidades dirigidas a sectores priorizados del país.

Esa casa de altos estudios también realizará este jueves las graduaciones de las sedes universitarias del Pedagógico Félix Varela, y de Cultura Física y Deportes, de Santa Clara.

En el acto de graduación de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en la capital villaclareña, previsto para este viernes, serán reconocidos los graduados más integrales, como reconocimiento a sus resultados académicos.

Con el egreso de los nuevos profesionales de ese centro docente, se logra una inyección de jóvenes preparados para iniciar su vida laboral en las ramas de la docencia, las ciencias agropecuarias, economía, comunicaciones, e informática, entre otras especialidades.

