Universidad de Camagüey aporta al desarrollo de Cuba

La centro-oriental Universidad de Camagüey genera productos y servicios científico-técnicos para el desarrollo del país, vinculados a la agroindustria, biotecnología, construcciones, turismo, energía y otros.

Ubicada entre las instituciones de la enseñanza superior cubana más destacadas en este año, su cartera exportable implica convenios con prestigiosas homólogas, como las Universidades de Granada, e Islas Baleares, de España; Nuevo León, en México, y de República Dominicana.

Resultan cruciales los programas de postgrados con estudiantes en naciones como: Venezuela, Ecuador, Angola, Perú, Brasil y Panamá, además de la reciente membresía en la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.

En el camino para lograr la categoría de Excelencia, destaca en esta la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con proyectos enfocados en la producción de semillas, con importantes convenios.

