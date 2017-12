Una universidad más revolucionaria y de excelencia

La Habana, Cuba.- La Universidad de La Habana llegará el venidero 5 de enero al aniversario 290 de su fundación, con el aval de ser una institución más revolucionaria y de excelencia, afirmó el Doctor Gustavo Cobreiro Suárez.

El rector de la casi tricentenaria casa de altos estudios de la capital dijo a Radio Reloj, que el plantel tiene una matrícula estimada de más de 14 mil estudiantes en los cursos regular diurno, por encuentro y a distancia.

Anunció Cobreiro Suárez que la Universidad de La Habana cuenta con un claustro de más de 2 mil 100 profesores, de ellos, mil 630 a tiempo completo, quienes de conjunto con el alumnado ofrecen una mayor respuesta a las necesidades locales del territorio.

Precisó que mil 768 docentes e investigadores de la institución tienen acceso remoto, de ellos, más de mil con internet.

