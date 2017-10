Una universidad conectada al futuro y a la revolución

La Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, cumplirá en diciembre venidero, 15 años de creada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, expresó a nuestra emisora, la doctora Miriam Nicado García, rectora de la institución.

Explicó que el plan de estudios del plantel tiene una duración de cuatro años, se estructura en dos ciclos: básico y profesional; integrado por 14 disciplinas académicas y presenta un modelo flexible de centro docente – productor.

Significó Miriam Nicado García que en sus 15 años de vida, la UCI ha egresado de sus aulas a más de 14 mil profesionales de las Ciencias Informáticas, altamente calificados y comprometidos con la Patria.

Puntualizó que la institución posee 14 centros de Desarrollo de Software, que se especializan en soluciones informáticas, desarrollo tecnológico e investigaciones asociadas.

