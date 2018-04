Por una educación integral

Camagüey, Cuba.- Como parte del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Camagüey aplica un proyecto para incentivar habilidades de escucha y expresión oral en niños de edad preescolar, a partir de las funciones comunicativas de la lengua inglesa.

El círculo infantil Manuel Zabalo, en el municipio cabecera acoge la iniciativa, mediante la cual los pequeños se acercan al idioma para recibir conocimientos elementales, con vistas a continuar estudios en los siguientes niveles educativos.

Miriam Arcalla, jefa de Educación Preescolar, explicó que las educadoras enseñan a los pequeños canciones infantiles en inglés, y palabras referidas al saludo y la presentación, para despertar su interés y promover la participación.

El perfeccionamiento en Camagüey, incluye a 7 escuelas de todos los niveles de enseñanza adscritos al Sistema Provincial de Educación, en las cuales se introducen novedosos materiales.

