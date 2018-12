Un merecido reconocimiento

La Escuela Ramal del Ministerio de la Agricultura en Camagüey, Mario Herrero Toscano, celebró el día del Educador, momento en que reúnió a más de 100 trabajadores de ese organismo en la provincia que apoyan la labor educativa.

Profesionales y técnicos agropecuarios agramontino se han desempeñado durante varios años en la labor de trasmitir conocimientos a miles de trabajadores, sobre normativas, experiencias y tecnologías necesarias.

La Ingeniera Olga Montel, directora de la escuela agramontina, preciso a Radio Reloj que la destacada labor ha permitido la capacitación profesional que luego se revierte en la producción de alimentos en las diferentes formas productivas.

Actualmente el claustro de la Escuela de capacitación de la Agricultura en Camagüey, agregó su directora, trabajan en el acondicionamiento de la nueva sede del centro, prevista para concluirse en enero próximo.

